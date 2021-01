Kempens Goldene Zeit (9) : Eine Radikalkur für die Altstadt

Kempen Am 27. Juni 1968 beschloss Kempens Stadtrat eine Jahrhundertaktion: die Altstadtsanierung. Das Projekt polarisiert die Bürger noch heute. Einerseits wurde die Kempener Innenstadt zukunftsfähig gemacht. Die Altstadt wurde Fußgängerzone, der Autoverkehr auf zwei Erschließungsstraßen beschränkt. Beides zusammen machte Kempen zur „Einkaufsstadt der kurzen Wege“. Andererseits hat man damals an die 60 denkmalwerte Gebäude weggebaggert — unter großem Zeitdruck und aus vermeintlichen Sachzwängen.

Am Ende der 1950er-Jahre scheint auch die Kempener Altstadt am Ende; ihre Bausubstanz bröckelt. Zahlreiche Gebäude sind einsturzgefährdet. Verfallene Anbauten füllen die Innenhöfe, löchriges Ruckelpflaster bedeckt die engen Straßen; sie ersticken im Autoverkehr. Die Wohnungsnot ist bedrückend. Lärmende Handwerksbetriebe und Kleinfabriken, dazu sieben Bauernhöfe verstärkten den Eindruck des vorsintflutlichen, zerrissenen Stadtbildes.

Während woanders die Vorstellung greift, auch nach 1900 errichtete Gebäude könnten denkmalwert sein, rollt in Kempen unbeirrt der Bagger. Abgebrochen wird damals das Hotel Kellersohn aus dem 17. Jahrhundert an der Ecke Studentenacker/Peterstraße. Seit 1973 war hier das Weinhaus Straeten beheimatet, das seine Geschäftsräume zum 1. Februar 2020 ins Stammhaus an der Hülser Straße 1 verlegte.

Abgerissen wird 1978 die wilhelminische Post am Spülwall. Vor allem aber: das Jugendstil-Stadtbad an der Burgstraße. 1974 weicht es der neuen Orsaystraße. Kempens ältestes, aus dem 15. Jahrhundert stammendes Fachwerkhaus an der Ecke Oel-/Josefstraße wird im März 1979 dem Bau der Heilig-Geist-Straße geopfert. Sein Pech: Es hätte anderthalb Meter in den geplanten Straßenzug geragt.