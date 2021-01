Corona-Virus im Kreis Viersen : Sechs weitere Personen an Covid-19 gestorben

Sechs weitere Personen an Covid-19 gestorben

Kreis Viersen Im Kreis Viersen hat es sechs weitere Todesfälle gegeben, die in Zusammenhang mit dem neuartigen Coronavirus stehen. Dies teilte die Kreisverwaltung am Montagnachmittag mit. Unter den Toten sind eine 84-jährige Frau sowie ein 92-jähriger Mann aus Kempen.

Damit sind seit Beginn der Pandemie insgesamt 134 Personen aus dem Kreisgebiet an Covid19 gestorben.

Aktuell gelten 1191 Personen im Kreis Viersen als infiziert; seit Beginn der Pandemie gab es in den neun Kommunen insgesamt 6250 nachgewiesene Corona-Fälle. Die Zahl der neuen bestätigten Fälle in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner (Inzidenzwert) ist von 189 auf 142 gesunken. 87 Menschen werden derzeit stationär behandelt; davon befinden sich sieben laut Kreisangaben auf Intensivstationen und werden beatmet. 842 Kontaktpersonen befinden sich in Quarantäne.