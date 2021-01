Marien-Apotheke in Grefrath : Marien-Apotheke ist Kompetenzzentrum

Marien-Apotheke in Grefrath

Grefrath Die Marien-Apotheke in Grefrath ist jetzt von der Compressana GmbH als „Kompetenzzentrum Kompression“ zertifiziert worden. Das bedeutet, dass das Team drei Mitarbeiterinnen mit den notwendigen Kenntnissen besitzt und nachgewiesen hat.

Die Marien-Apotheke in Grefrath ist als „Kompetenzzentrum Kompression“ ausgezeichnet worden. Der sperrige Begriff meint, dass es in der Apotheke an der Hohe Straße 15 nun eine zertifizierte Anlaufstelle gibt, wo Venenkranke mit den für sie notwendigen Hilfsmitteln versorgt werden.