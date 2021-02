Zusammenstöße in Kempen und Willich : Radler werden bei Unfällen verletzt

Ein 32-jähriger Radfahrer wurde bei einer Kollision mit einem Lkw schwer verletzt (Symbolfoto). Foto: dpa/Nicolas Armer

Kempen/Willich Bei Unfällen in Kempen und Willich sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Beide mussten zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bei zwei Unfällen mit Radfahrern in Kempen und Willich sind am Dienstag zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei überquerte eine 54-jährige Fußgängerin aus Tönisvorst gegen 14.30 Uhr die Marienburgstraße in Kempen.

Dabei trat sie vor einem Kleintransporter auf die Fahrbahn und achtete nicht auf eine Kempenerin (61), die mit ihrem Pedelec aus Richtung Dinkelbergstraße kam. Die Pedelec-Fahrerin stürzte, sie musste zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fußgängerin blieb unverletzt.

Gegen 16 Uhr überquerte ein 32-jähriger Radfahrer aus Willich an der Kreuzung der Kempener Straße die Schottelstraße in Richtung Holterhöfe. Ein Mönchengladbacher (62) bog an der Kreuzung mit seinem Lkw ab und missachtete die Vorfahrt des Radlers.

Bei dem Zusammenstoß wurde der 32-Jährige schwer verletzt; er wurde zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

(biro)