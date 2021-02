Wildes Plakatieren in St. Hubert : Vandalismus von mutmaßlichen Corona-Leugnern

Die Stadt Kempen berichtet im Zusammenhang mit der Plakataktion in St. Hubert auch darüber, dass Maskenpflicht-Hinweise in Kempen beklebt oder beschmiert wurden (Archivfoto). Foto: Norbert Prümen

St. Hubert Unbekannte haben in St. Hubert Plakate aufgehängt, die mutmaßlich Corona-Leugnern zugeschrieben werden können. „Ab hier herrscht Gehirntragepflicht“ und „Dieser Bereich ist Corona-Maßnahmen-frei“ ist darauf unter anderem zu lesen.

Wie eine RP-Leserin aus St. Hubert berichtet, habe sie die laminierten Ausdrucke am Montagabend beim Spaziergang mit dem Hund an Laternen am Blumenweg entdeckt. „Ich bin entsetzt, dass Menschen sich berufen fühlen, so etwas aufzuhängen“, sagt die Anwohnerin. Eine Meinung zu haben, sei völlig in Ordnung, aber dann könne derjenige auch seinen Namen darunter setzen, findet sie. Der fehlt allerdings.