Gehölzpflege im Kreis Viersen : Brut- und Setzzeit beginnt im März

Kreis Viersen Von März bis September sind Rodungsarbeiten und starke Rückschnitte nicht zulässig. Darauf weist der Kreis Viersen hin. Vögel beginnen jetzt mit dem Nestbau.

Ausgenommen vom Fäll-Verbot sind Bäume, die in Hausgärten, Park- und Sportanlagen sowie auf Friedhöfen stehen. Sie dürfen auch während der Schutzzeit gefällt werden, wenn sich in ihnen keine Nist-, Brut- oder Zufluchtsstätten von Tieren befinden. Bei Rodungen außerhalb geschlossener Ortschaften sind weitere naturschutzrechtliche Bestimmungen für geschützte Gehölze in den Landschaftsplänen des Kreises zu beachten. Verstöße können empfindliche Geldbußen nach sich ziehen.