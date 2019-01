Umzug: „Grefrath hilft“ zieht in das Edith-Stein-Haus

Grefrath Die katholische Pfarrgemeinde stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Der Umzugstermin steht noch nicht fest.

Die Organisation „Grefrath hilft“, die sich sehr um die Integration von Flüchtlingen in die Niersgemeinde verdient gemacht hat, hat neue Räumlichkeiten. Sie zieht in die ehemals von der CDU genutzten Erdgeschossräume des Edith-Stein-Hauses, Am Markt 6. Gerade erst im Oktover habe man die Raumnot öffentlich gemacht, bemerkte am Mittwoch Echkard Klausmann, Mitinitiator von „Grefrath hilft“.