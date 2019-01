Kempen: „Aqua Sol“ in Kempen: Mittwoch Startschuss für Badumbau

Kempen Die Stadtwerke Kempen investieren rund 7,7 Millionen Euro in ein neues Hallenbad. Die Arbeiten sollen im laufenden Betrieb stattfinden.

Die Verantwortlichen sind von dem Weg, den sich nun beschreiten werden, überzeugt. An einem Umbau des Badezentrums „Aqua Sol“ an der Berliner Allee in Kempen geht kein Weg vorbei. Die Stadtwerke Kempen als Badbetreiber nehmen dafür sehr viel Geld in die Hand. Auf rund 7,5 Millionen Euro hatte der beauftragte Architekt Dirk Neugebauer aus Waltrop bei Dortmund den Bau des neuen Hallenbades samt Fitnessbecken und neuem Kleinkinderbereich kalkuliert. Mit dem Umbau wollen die Stadtwerke die Zukunft des Badezentrums langfristig sichern. Denn die Besucherzahlen – auch im beliebten Freibad – gehen seit einigen Jahren zurück. Die Technik des bestehenden Hallenbades ist veraltet, das Gebäude selbst muss dringend auch energetisch saniert werden.