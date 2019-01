Ortsgeschichte Mülhausen : Haus Aldenhoven: Von Schützen gestürmt

So sah das Haus Aldenhoven um das Jahr 1900 aus. Foto: knorr

Mülhausen Der Adelssitz in Mülhausen kann auf eine bewegte Geschichte zurückblicken. Teilweise kam es zu rabiaten Auseinandersetzungen. Das ist inzwischen aber Jahrhunderte her.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Alfred Knorr

In der historischen Forschung des Niederrheins wird es oft benannt und beschrieben, das Haus Aldenhoven im Niederfeld von Mülhausen, das in seiner Geschichte schon viele Namen getragen hat: Alt-Dückershof, Altenhof(f), Aldenhof(f), Aldenhoven, Rasmes, Schmedders. Es liegt im nördlichsten Teil des früheren Erzstiftes Kurköln zwischen der Schleck im Osten und der Niers im Westen. Aber es gibt bisher keine zusammenfassende Geschichte über das Jahrhunderte alte Gut und seine Bewohner.

1348/49 haben die Kölner Erzbischöfe mit der Rückgewinnung der Kempener Vogtei aus klevischem Besitz die Herrschaft über das Land Kempen endgültig sichern und Oedt als kurkölnisches Amt der erzstiftischen Verwaltung eingliedern können. Die Burg Uda in Oedt sowie die kurkölnische Landesburg in Kempen waren schon errichtet, als mit dem Rittersitz Altenhof die nördliche Grenzsicherung weiter verstärkt werden konnte. Schon 1440 wird das Ritterlehen der Mannkammer Gladbach (Abtei Gladbach) erwähnt, damals im Besitz der Herren von Nersdom-Nersdonk. Es war neben Haus Dücker im Auffeld und Haus Clörath (heute Anrath) eines der drei landtagsfähigen Rittergüter im Amt Oedt. Die Familie Dücker lässt sich bereits 1436 in Hüls und um 1500 auf Dückerhaus in Oedt nachweisen, jedoch war der Stammsitz des Adelsgeschlechtes Haus Altenhof, das darum auch „Alt-Dückershof“ genannt wurde.

Am Adelssitz wurde 1615 an der Stelle eines 1571 erwähnten Kastells ein Jagdschloss errichtet, das dem Kölner Kurfürsten in der waldreichen Gegend zur Jagd dienen sollte. Das ehemalige freistehende Jagdschlösschen, das auch Herrenhaus genannt wurde, ist an der östlichen Seite des Hofes errichtet worden. Das Gehöft war bis zum 18. Jahrhundert vollständig von Wassergräben umgeben, die mit der Schleck als Wasserspender verbunden waren.

Aus der nahegelegenen Schleck bezog das Haus Aldenhoven früher das benötigte Wasser. Foto: Kaiser, Wolfgang

Im Jahre 1691 teilten sich die drei noch lebenden Kinder des Johann Assuer von Nunum die elterlichen Güter. Hermann Adolph erhielt den Altenhoff mit seinen dazugehörigen Höfen. Seine beiden Schwestern erhielten zahlreiche Erbpachten und Leibgewinne von verschiedenen Immobilien der Familie sowie Naturalien. Freiherr Hermann Adolph von Nunum hatte zu Anfang des 18. Jahrhunderts ein Kapital von 2400 Reichsmark (rund 5500 Mark) geliehen, aber in elf Jahren keine Zinsen bezahlt. Schon in den Jahren 1710 und 1711 kam es zum Prozess, in deren Folge Gut Altenhoff gepfändet und verkauft werden sollte.

Hermann Adolph aber blieb auf dem Gut und versprach den Erben des Geldgebers Rückzahlung des Kapitals, das plus Zinsen inzwischen auf 3360 Reichsmark angewachsen war. Aber auch diesmal zahlte er nicht, und so ging laut Gerichtsbeschluss das Lehen an Anna Catharina von Lapp. Hermann Adolf betrachtete sich immer noch als Eigentümer und schaltete und waltete auf dem Gut trotz entgegenstehenden Verkaufs. Als der Notar der neuen Eigentümerin am 12. November 1717 von Altenhoff feierlich Besitz ergreifen wollte, fand er die beiden Zugbrücken aufgezogen, so dass nur der Baumgarten und die Felder im Besitz genommen werden konnten.

Auch die weitere Inbesitznahmen durch die rechtmäßige Eigentümerin scheiterten, bis 1725 das Reichskammergericht in Wetzlar den Verkauf bestätigte und dem Kurfürsten von Köln eine Strafe androhte, wenn nicht in sechs Wochen und drei Tagen der Hof geräumt sei. Die Behörde verkürzte die Frist auf drei Wochen und ordnete an, dass die Feldfrüchte gemäht und in Oedt untergebracht werden sollen. Frau von Nunum bat aber den Amtsverwalter Weydenhorst, die Früchte selbst zu ernten und in die eigene Scheune einfahren zu wollen.

Das lehnte der Amtsverwalter jedoch strikt ab und schickte seine Leute auf die Felder. Der älteste Sohn von Nunum, ein Offizier, ließ verlauten, auf jeden zu schießen, der sich weiter an den Früchten vergreife. Die Familie erntete selbst das Getreide ab, ließ es in ihre Scheunen fahren und setzte sich mit Pistolen ihren Gegnern zur Wehr. Daraufhin verkürzte die Kurfürstliche Behörde die Räumungsfrist auf 24 Stunden und drohte widrigenfalls ebenfalls Gewalt an.

Als am 8. August 1725 um 13 Uhr Frist verstrichen war, musste Weydenhorst feststellen, dass man den Altenhoff durch Anbringen einer neuen Zugbrücke und durch Hauen von Schießlöchern in eine Art Verteidigungszustand gesetzt hatte. Deshalb zog er mit 150 Personen aus Oedt unter Führung der Oedter und Kempener Schützenführer gegen 14 Uhr zum Altenhoff. Er versuchte noch eine letzte gütliche Beilegung, doch Leutnant von Nunum, der älteste Sohn von Hermann Adolph, lehnte jede Vereinbarung auf gütlichem Wege ab. Daraufhin forderte Weydenhorst die im Felde liegenden Mannschaften zum Vorgehen auf, verbot ihnen aber, den ersten Schuss zu tun. Die Schützen trauten sich aber nicht, den fest verschlossenen Schlagbaum zu öffnen, da ihnen vom Herrenhaus aus den Schießlöchern Gewehrläufe entgegen lugten. Weydenhorst ließ daraufhin die eine Hälfte der Schützen über den Graben zur rechten Seite durch Leitern und Hölzer einen Übergang zur Scheune machen und besetzte sie sowie die angrenzenden Gebäude. Die andere Hälfte drang durch den Schlagbaum vor.

Im Vorhof angekommen, bemerkte man, dass die zweite Brücke aufgezogen war, die den Zugang zum Herrenhaus ermöglichen sollte, denn dort befand sich ein noch breiterer Wassergraben. Um ihn zu überwinden, sollten Karren herbeigeholt werden, um sie ins Wasser zu setzen, und sie mit Scheunentoren belegen. Doch die Schützen wurden von der Brücke sowie von den Dachfenstern des Hauses aus mit Steinen beworfen, so dass die Belagerer starke Verwundungen davontrugen, obwohl sie selbst sich mit Steinen verteidigten. Der Amtsverwalter versprach demjenigen, der die Gehänge der Brücke unten am Wasser losschlägt, zwei Schillinge.

Dies gelang, so dass sich die Familienmitglieder, es waren drei Söhne, sich ins Haus zurückzogen, setzten aber von dort aus die Gegenwehr noch bis 9 Uhr abends fort. Von beiden Seiten flogen weiter die Steine; die Haustüre wurde von einigen Schützen mit schweren Hölzern berannt, während andere mit geladenem Gewehr hinter ihnen standen. Über der Haustür war ein Loch gebrochen, durch das siedendes Wasser auf die Stürmer herabgegossen wurde. Auch ein Seil, an dem mehrere Balken hingen, reichte durch das Loch. Wenn es durchgeschnitten würde, stürzten die Balken auf die Schützen nieder. Unter der Tür wurde mit Bajonetten oder Stöcken gegen die Beine der Belagerer gestoßen. Als es Abend wurde, musste die Erstürmung abgebrochen werden, doch die Belagerung wurde nicht aufgehoben.

Weydenhorst sammelte noch in der Nacht weitere Schützen aus dem Kempener Land. Mit ihnen zog er am nächsten Morgen zum Altenhoff, um ihn mit aller Macht zu stürmen. Als die Familienmitglieder von Nunum-Dücker diese Übermacht sahen, gaben sie auf und öffneten die inwändig verbarrikadierte Haustür. Jeder von ihnen musste sich einer körperlichen Visitation unterziehen und wurde bewacht. Die Familie wurde unter Schützenbewachung auf einem Karren nach Kempen abgeführt, in der Burg untergebracht und ständig bewacht.

Schon nach wenigen Wochen wurden Mutter und Tochter aus der Haft entlassen. Der Vater und sein ältester Sohn aber mussten eine Geld­strafe von 200 Goldgulden bezahlen. Da sie die aber nicht bezahlen konnten, blieben sie weiter in Haft, wie lange, ist aus den Akten nicht zu ersehen. Die männlichen Glieder der Familie von Nunum scheinen die Jagdgründe des Altenhoffs noch nicht haben verschmerzen können.

Der letzte Spross der Familie von Nunum im Amte Oedt war Maria Antonie. Nach ihrem Tod ging der Altenhoff im Jahre 1734 auf ihre Tochter Anna Salome über, die mit dem Kurfürstlichen Hofrat Gabriel Ignatius Josephus von Merle verheiratet war. 1737 wurde das Gut Aldenhof erneut verpachtet, an die Eheleute Goerdt (Gördt) Rasemus (Raßmes) und Girdtgen (Gertrud) Ackers. Von Merle wies die neuen Pächter an, jegliche Jagd auf den Ländereien des Gutes zu unterbinden.

Immer wieder wurde Gut Aldenhof von Generation zu Generation weiterverpachtet. Zunächst pachteten 1749 Johann Rasemus und Catharina Leuf den Hof von Gabiel Ignaz von Merle und Anna Salome von Lapp. Nach dem Tod des Lehnherrn schloss sein Sohn Joseph Clemens Franz Xavier von Merle mit dem Ehepaar Rasemus einen Pachtvertrag. Ein heute unter Denkmalschutz stehendes Wohnhaus wurde 1856 an der Nordseite des Hofes errichtet. Da Johann Rasmes 1860 Maria Gertrud Roth aus Vorst heiratete, kam es zwischen 1859 und 1873 zur Übertragung der Erbteile der Geschwister Theodor, Joseph, Heinrich und Magdalene auf ihren Bruder gegen die Zusage einer lebenslangen Versorgung. 1865 starb auch die Ehefrau von Gottfried Rasmes. Das Erbe wurde auf ihre Kinder Maria Catharina sowie Theodor und Johann aufgeteilt. Maria Catharina verkaufte ihren Brüdern ihren Erbteil für 2500 Reichstaler.