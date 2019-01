SERIE 725 Jahre Stadtrechte für Kempen (2) : Am Anfang stand ein Frauenhaus

Wo heute die Heilig-Geist-Kapelle steht – hier 1920 als Hotel „Kempener Hof“ – lag schon vor 1000 nach Christus der erzbischöfliche Schalaunshof, von dem aus das Kempener Stadtgebiet besiedelt wurde. Foto: Nachlass Karl Wolters

Kempen Kempen verdankt seine Entstehung einem mittelalterlichen Verkehrsknotenpunkt, den der Kölner Erzbischof zum Ausgangspunkt gezielter Besiedlung machte. Hier durften sich vor mehr als 1000 Jahren eine Frau namens Rayanza und ihre vier Töchter niederlassen. Das Ergebnis war eine rasche Bevölkerungs-Vermehrung. Im Folgenden ein Überblick über die Entstehung und Entwicklung der Kempener Dorfsiedlung.

Wald, so weit das Auge reicht. Eichen und Buchen, dazwischen Sumpfländerei. Kleine Wolfsrudel schnüren durch das Dickicht, Wildschweine durchwühlen den Boden nach leckeren Wurzeln. Hier und da, in Einzelsiedlung, ein Bauernhof. Ein oder zwei Gebäude, manchmal aus Fachwerk, oft noch mit Wänden aus Erde und ohne Fenster, von Flechtwerk gestützt, darüber ein Strohdach ohne Rauchabzug. So sehen die Höfe aus, die am Anfang der Kempener Geschichte stehen.

Wie Perlen an der Schnur reihen die Anwesen sich an Bodensenken auf, denn deren tiefer gelegenes Gelände macht das Anlegen von Brunnen leichter und bietet auch in trockenen Sommern noch Futter fürs Vieh. Trampelpfade führen zur einzigen Straße – auch nicht viel mehr als ein notdürftig aufgeschütteter Weg –, die die kleinen Siedlungen mit der Außenwelt verbindet. Sie kommt von der ehemaligen Römerfestung Novaesium, dem heutigen Neuss. Nordwestlich der späteren Stadt Kempen teilt sie sich. Der eine Arm führt weiter nach Aldekerk. Der andere über Geiseren, das heute Wachtendonk heißt, zur Kaiserpfalz in Numaga, dem heutigen Nimwegen. Denn die deutschen Kaiser haben damals keine feste Residenz, sie ziehen von einer Pfalz zur nächsten, um in ihrem dünn besiedelten Reich Ordnung zu schaffen und Gericht zu halten.

Vom Schalaunshof aus am heutigen Markt entstand die älteste Siedlung zwischen Umstraße und Studentenacker und breitete sich dann nach Norden aus. Foto: Petra Kamplade

INFO Serie mit Texten des Historikers Hans Kaiser 2019 begeht die Stadt Kempen ihr 725-jähriges Bestehen. Gefeiert werden soll das Jubiläum Mitte September mit einem zweitägigen Musikfest „Klingende Altstadt“. Für den 3. November ist ein Festakt im Rokokosaal des Kulturforums Franziskanerkloster geplant. In einer Serie für unsere Zeitung stellt der Kempener Historiker Hans Kaiser wichtige Etappen und Begebenheiten aus der reichen Geschichte der Stadt Kempen vor.

Wald, Sumpf und wilde Tiere. Dazwischen Bauernhöfe, die sich mit ihrer gerodeten Ackerländerei in den Urwald ducken: Das ist das Kempener Land im Jahre 1000 nach Christus. Die Besiedlung, die für die Entstehung der Stadt Kempen entscheidend sein wird, erfolgt aus Richtung Nordwesten – ungefähr seit dem achten Jahrhundert. 200 Jahre später, um 1000 nach Christus, erreichen die Bauern, die mit emsigen Äxten den Wald für neue Höfe roden, aus der Richtung Schmalbroich und St. Hubert das heutige Stadtgebiet. Wie das ganze Kempener Land unterstehen sie dem Erzbischof von Köln. Der bietet den Menschen seinen Schutz, verlangt aber im Gegenzug bestimmte Dienstleistungen, wie die Unterhaltung der Straßen. Und Abgaben, zum Beispiel alljährlich den zehnten Teil der Ernte. Diese Leistungen fordert ein Beamter des Erzbischofs ein. Weil er das verlangt oder „heischt“, was die Bauern dem Landesherrn schuldig sind, wird er „Schultheiß“ genannt. Seinen Sitz hat der Schultheiß auf dem Herrenhof des Erzbischofs. Dieser Herren- oder Fronhof wird um 1000 nach Christus, der allgemeinen Siedlungsbewegung folgend, von der Schauteshütte bei St. Hubert in das spätere Stadtgebiet verlegt – dorthin, wo heute die Kempener Burg steht.

Nun setzt gezielte Siedlungs- und Wirtschaftspolitik ein. Es sieht ganz danach aus, dass der erste Initiator zur Förderung des Stadt Kempener Gebietes der Kölner Erzbischof Heribert gewesen ist, der von 999 bis 1021 regierte. Sein Ziel war wohl, vor den Toren des neuen Fronhofes und an der Überlandstraße Neuss-Nimwegen ein kleines Gemeinwesen entstehen zu lassen, das Handwerker und Gewerbetreibende anlocken soll, um dem Umland wirtschaftlichen Aufschwung zu bringen. Und ihm, dem Landesherrn, eine Vermehrung seiner Einkünfte.

Menschen, das weiß ein kluger Herrscher, sind der größte Reichtum. An einer verkehrsgünstigen Stelle siedelt Heribert Menschen an, von denen rasche Bevölkerungsvermehrung zu erwarten ist: eine Frau, wohl eine Witwe, und ihre vier Töchter. Die Frau heißt, wie aus einer Urkunde von 1188 hervorgeht, Rayanza. Wohnen darf sie auf einem Hof, der dem Erzbischof persönlich gehört. Die Quellen nennen ihn „Schalaunshof“. Der liegt dort, wo sich zwei Straßen treffen: Die eine ist die uns schon bekannte Fernverkehrsstraße, die von der einstigen Römerstadt Neuss kommt. Über den heutigen Kempener Kirchplatz führt sie nach Wachtendonk beziehungsweise nach Aldekerk. Entscheidend ist: Über die heutige Ellenstraße zweigt von ihrem Fahrweg ein Weg zur Niers und nach Oedt ab.

Dieser bescheidene Verkehrsknotenpunkt, so ist wohl Erzbischof Heriberts Kalkül gewesen, könnte weitere Einwohner anlocken, um hier ein Handwerk zu betreiben oder Land zu bebauen. An dieser Abzweigung rumpeln jeden Tag beladene Fuhrwerke über die Lehmpisten. Da bietet sich Gelegenheit zum Handel. Um die erwünschte Bevölkerungsvermehrung anzustoßen, hat der Erzbischof seinen Schalaunshof mit besonderen Vorrechten ausgestattet: Seine Einwohner müssen dem Schultheißen nur die Hälfte der üblichen Abgaben entrichten. Eine Privilegierung, die wohl in der Absicht geschah, den fünf Frauen zeitnah Ehemänner zur Bewirtschaftung des attraktiven Besitzes zu verschaffen.

Der Schalaunshof ist dann zum Ausgangspunkt der Kempener Stadtsiedlung geworden. Siedlungsgeschichtliche Forschungen haben ergeben, dass er zwischen der späteren Peterstraße und der Ölstraße lag; einen Marktplatz gab es damals noch nicht. Kurz: Kempens Stadtmutter heißt Rayanza, und die Besiedlung des Kempener Stadtgebiets hat ihren Anfang zwischen 999 und 1021 genommen, vor etwa 1000 Jahren. Ur-Kempen lag an der Peter­straße.

Erzbischof Heriberts Kalkül ist aufgegangen: Der Schalaunshof ist nicht lange allein geblieben. Andere Gehöfte kamen hinzu, füllten bis 1200 das Geviert zwischen Umstraße im Osten, Studentenacker (bis zum Bau der Burse 1668 hieß er „Welles­acker“ und war wirklich Ackerland) im Norden und der Peterstraße im Westen. Am Nordrand dieser ältesten Siedlung entstand die Kempener Pfarrkirche. 100 Jahre später hatte sich das Dörfchen nach Nordwesten vorgearbeitet, wo eine neue Straße angelegt wurde; „Neustraße“ heißt sie noch heute. Im Osten bezeichnete eine Straße das Ende der Siedlung etwa um 1300, weshalb sie auch die Straße „am Ende“ genannt wurde – die heutige Engerstraße.