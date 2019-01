Stadtverwaltung: Stadt Kempen hat neue Hauptamtsleiterin

Kempen Sabrina Schröder soll in der Nachfolge von Norbert Müller wichtige Projekte in der Verwaltung voranbringen.

Seit Jahresanfang gibt es eine neue weibliche Führungskraft im Kempener Rathaus am Buttermarkt. Bürgermeister Volker Rübo und der Erste Beigeordnete Hans Ferber, der unter anderem fürs Haupt- und Personalamt zuständig ist, begrüßten Sabrina Schröder. Die 38 Jahre alte Ratingerin tritt die Nachfolge von Roland Müller an, der in den kommenden Wochen in den wohl verdienten Ruhestand geht. Müller, der seit vielen Jahren für die Stadt Kempen tätig ist, wird seine Nachfolgerin noch einarbeiten.