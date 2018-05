Kreis Viersen: Betriebe in der Region verzeichnen weiter gute Geschäftslage

Betriebe in der Region verzeichnen weiter gute Geschäftslage

Kreis Viersen Die Industrie hat ihre Export-Erwartungen nach unten korrigiert. Sie rechnet nicht damit, dass der Auslandsabsatz bald steigt.

Die meisten Betriebe in der Region sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage zufrieden. Das geht aus einer Abfrage der Industrie- und Handelskammern (IHK) Düsseldorf und Mittlerer Niederrhein im April hervor. Insgesamt nahmen 350 Betriebe an der Konjunktur-Blitzabfrage teil. Wie die IHK mitteilte, sind danach 50,9 Prozent der an der Abfrage teilnehmenden Firmen mit ihrer Geschäftslage zufrieden. Nur 6,7 Prozent bewerten ihre Geschäfte negativ.