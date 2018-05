Kempen : 22-Jähriger prallt am Schänzchen gegen Baum

Kempen Ein 22-jähriger Autofahrer aus Nettetal-Breyell ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Dülkener Straße am Schänzchen schwer verletzt worden. Wie die Polizei gestern mitteilte, war der Mann um 15.55 Uhr auf der Dülkener Straße unterwegs. Er kam aus Richtung Breyell und fuhr in Richtung Dyck. Am Ende einer Linkskurve, in Höhe der Straße Am Schänzchen, kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab.

Der 22-Jährige geriet mit seinem Wagen ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde er im Auto eingeklemmt. Einsatzkräfte des Löschzugs Lobberich trennten mit einem hydraulischen Spreizer die Fahrertür heraus, um den Verletzten aus seinem Wagen holen zu können. Seine Verletzungen waren so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste.

(biro)