Stadt Kempen: Unbekannte stehlen zwei hochwertige Autos

Stadt Kempen

In der Nacht zu Montag verschwanden im Umkreis von einigen hundert Metern im Kempener Süden zwei hochwertige Fahrzeuge. Wie die Polizei berichtete, haben Unbekannte zwischen Sonntag, 22 Uhr, und Montag, 7 Uhr, einen grauen BMW 5 Kombi mit KK-Kennzeichen von der Margeritenstraße im Blumenviertel gestohlen. Gegen 3 Uhr machten sich zwei maskierte Männer an einem silberfarbenen Daimler-Benz Geländewagen mit Düsseldorfer Kennzeichen auf der Selma-Bruch-Straße im Neubaugebiet "An der Kreuzkapelle" zu schaffen. Offensichtlich griffen die Diebe das Keyless-Go-Signal ab und fuhren mit dem Fahrzeug davon. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer: 02162 377-0.