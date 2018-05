Gemeinde Grefrath: Freilichtmuseum baut sein digitales Angebot aus

Gemeinde Grefrath Das Freilichtmuseum in Grefrath bringt die Digitalisierung voran. Besucher können sich jetzt mit dem eigenen Smartphone oder Tablet auf die Suche nach übernatürlichen Wesen, magischen Kräutern und mächtigen Schutzzaubern begeben.

Möglich macht das das digitale Museumsspiel "Dunkle Mächte - Magische Kräfte". "Das Spiel ist eine Mischung aus Schnitzeljagd und Museumsführung rund ums Thema Aberglaube", sagt Museumspädagoge Kevin Gröwig. Dazu benötigen die Besucher die kostenlose App "Actionbound", die für Android- und iOS-Geräte verfügbar ist. Das Spiel im Freilichtmuseum wird über einen QR-Code gestartet, der an der Kasse gescannt werden kann. Im Anschluss ist kein Internetzugang nötig.

Das Spiel führt die Besucher spielerisch von Gebäude zu Gebäude, wo sie Rätsel lösen, Fragen beantworten und Objekte suchen müssen. Empfohlen ist das Spiel für Teilnehmer ab 14 Jahren. Für Schulklassen bietet das Museum eine ähnliche Rallye an: Schüler der Klassen 8 bis 13 können mit dem digitalen Museumsspiel "Dem Aberglauben auf der Spur" durchs Museum streifen. Dafür benötigen sie ebenfalls ihr Smartphone oder Tablet und die kostenlose App "Biparcours".

Museumsbesuchern steht jetzt ferner ein kostenloser WLAN-Hotspot zur Verfügung. Im Eingangsgebäude, Am Freilichtmuseum 1 in Grefrath, haben die Gäste freien Empfang. Ebenfalls im Kassenbereich haben die Besucher ab sofort die Möglichkeit, ihren Museumsbesuch zu bewerten. Ein digitales Terminal der Firma "SayWay" fragt mit Smiley-Symbolen die Eindrücke der Gäste ab. "Wir möchten so die Bedürfnisse der Besucher besser erkennen und die Qualität unserer Angebote anpassen", sagt Museumsleiterin Anke Wielebski.