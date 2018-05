Stadt Kempen: Ellenstraße: Politik lehnt Neubauprojekt ab

Das Wohn- und Geschäftshaus an der Ellenstraße 15, in dem sich ein Elektrofachgeschäft befand, soll einem Neubau weichen. Foto: Deckers

Stadt Kempen Der Kempener Denkmalausschuss hat gestern Abend die vorliegende Planung für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an der Ellenstraße 15 gekippt. Einmütig wurde die Höhe des Gebäudes moniert.

In seltener Einmütigkeit haben die Politiker aller Fraktionen im Kempener Denkmalausschuss das Bauvorhaben für ein neues Wohn- und Geschäftshaus an der südwestlichen Ellenstraße in der Altstadt abgelehnt. In der gestrigen Sitzung wurde weitgehend der Stellungnahme des Amtes für Denkmalpflege des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) gefolgt, dass die vorliegende Planung wegen der Bauhöhe nicht realisiert werden soll. Der Ausschuss beauftragte die Bauverwaltung, noch einmal mit dem Investoren und dem Architekten ins Gespräch zu treten, um eine Reduzierung der Gebäudehöhe zu erreichen.