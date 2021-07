Konzert im Gemeindezentrum Hoerstgen : Durch und durch romantisch

HOERSTGEN Geigerin Natascha Lenhartz und Pianist Lucius Rühl luden zum Konzert im Gemeindezentrum. Das Fazit des Publikums: Ein gelungener Neustart nach einer langen Kulturpause.

() Nach einer langen Kulturpause konnte die Freie Evangelische Gemeinde Hoerstgen endlich wieder zu einem Konzert im Gemeindezentrum einladen. „Wir sind total froh“, erklärte Matthias Sumann in seiner Begrüßungsansprache, „dass Kultur wieder möglich ist und wir uns zusammenfinden können, um schöne Musik zu erleben.“

Trotz günstiger Rahmenbedingungen dank Lüftung im Saal, CO2-Ampel und Abstandswahrung und trotz eines sehr schönen Konzertprogramms waren leider nur wenige Besucher der Einladung gefolgt. Unter dem Titel „Seelenverbunden“ hatten die Geigerin Natascha Lenhartz und der Pianist Lucius Rühl, die beide unter anderem an der Folkwang-Hochschule in Essen ausgebildet wurden, Werke von Amanda Maier, Clara Schumann und Johannes Brahms vereint. Drei Komponisten, die sich „mit romantischer Seele musikalisch verbunden und auch im Leben nah“ waren.