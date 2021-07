Nach Empfehlung der Stiko : Freie Wahl bei Zweitimpfung im Kreis Wesel steht in Aussicht

Der im April eröffnete Impfstandort am St.-Josef-Krankenhaus soll – wie alle Impfzentren in NRW – am 30. September schließen. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Kreis Wesel Bund und Länder wollen die Empfehlung, Zweitimpfungen auf mRNA-Impfstoffe umzustellen, sofort umsetzen. Was das jetzt für die Menschen im Kreis Wesel bedeutet.

Mit der schnellen Ausbreitung der ansteckenderen Delta-Variante in Deutschland hat die Ständige Impfkommission (Stiko) ihre Empfehlung für die Corona-Impfung angepasst. So sollen Menschen, die eine erste Dosis Astrazeneca erhalten haben, künftig unabhängig vom Alter als zweite Spritze einen mRNA-Impfstoff wie Biontech oder Moderna erhalten. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn kündigte am Freitag an, dass Bund und Länder diese Empfehlung der Stiko sofort umsetzen wollen. Was heißt das nun für die Menschen im Kreis Wesel?



Impfstoffmenge Die brennendste Frage vorab: Erhalten all jene, die in einem Impfzentrum des Kreises zuerst mit Astrazeneca geimpft wurden jetzt auf Wunsch eine mRNA-Zweitimpfung? Die Antwort lautet: vermutlich. Zwar hat Jens Spahn bei einer Pressekonferenz am Freitagmittag gesagt, dass die Kreuzimpfung prinzipiell ab sofort möglich sei. Das Ganze hängt jedoch von der Verfügbarkeit von Impfstoffen und logistischen Voraussetzungen ab.

Am Donnerstag teilte der Kreis mit, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Impfzentren wieder mRNA-Corona-Impfstoff für Erstimpfungen zur Verfügung gestellt hat. Seit dem 26. Juni können dort alle impfwilligen Bürger ab 16 Jahren Impftermine vereinbaren. Für die kommenden Wochen stehe ausreichend Impfstoff für Erstimpfungen an den Impfstandorten des Kreises in der Weseler Niederrheinhalle und am Moerser St.-Josef-Krankenhaus zur Verfügung, hieß es am Donnerstag.

Die Frage wird jetzt sein, ob diese Lieferung kurzfristig auch für Zweit- beziehungsweise Kreuzimpfungen genutzt werden kann oder ob es zusätzliche Impfstofflieferungen gibt. Das ist auch deshalb wichtig, weil im Kreis Wesel dieser Tage unter anderem die Zweitimpfungen aus der Astrazeneca-Sonderimpfaktion für Über-60-Jährige anstehen.



Erlass Der Kreis Wesel wartete zudem am Freitag zunächst noch auf einen notwendigen Erlass des Landes zu der Neu-Organisation. „Eine Empfehlung der Stiko ist für uns keine Dienstanweisung, die wir verfolgen“, so Kreissprecherin Anja Schulte.

Dieser Erlass kam dann zwar noch am Freitag, allerdings zu spät für spontane Planungen von Abläufen. Laut der Kassenärztlichen Vereinigung sollen Impflinge sich aber künftig vor Ort aussuchen können, welches Vakzin sie für ihre Zweitimpfung wollen. Es sollen auch entsprechenden Mengen mRNA-Impfstoffen zur Verfügung gestellt werden. Die Verwendung von Astrazeneca für anstehende Zweitimpfungen soll aber natürlich – sofern es gewünscht wird – ebenfalls weiterhin möglich sein.