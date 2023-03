Ausstellung im Gewölbekeller Kamp Die sieben Todsünden in schonungslosen Bildern

Doch aufgepasst: Wenngleich die Zeichnungen von Andreas Noßmann in der Manier der mittelalterlichen Meister daherkommen, an Hieronymus Bosch erinnern, in ihrer Farbgebung und vor Symbolik mit Affen, Schlangen, teuflischen Gestalten, Dämonen und abnormen Fratzen strotzend – so sind sie doch mehr als heutig. Sie lassen sich wie ein Lesebuch der Zeitgeschichte interpretieren. Unter den lateinischen Namen der Todsünden finden sich viele moderne Anleihen, die die Neuzeit entlarven. Unter dem gekreuzigten Jesus entdeckt man SA-Männer mit der Pistole im Anschlag. Auf einer anderen Zeichnung findet der Betrachter eine der symbolträchtigsten Aufnahmen des Vietnamkrieges: das Bild der neunjährigen Kim Phuc. Heinrich Mann fand ebenso Aufnahme in den Zykuls wie zum Beispiel Uli Hoeneß.