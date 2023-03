Kamp-Lintfort Ärger um Parkgebühren auf Zechenparkplatz

Die Einführung von Parkgebühren auf dem Zechenparkplatz an der Friedrich-Heinrich-Allee hat am Wochenende in Kamp-Lintfort, insbesondere in den sozialen Medien, für einen großen Sturm der Entrüstung gesorgt. Verursacht, wie Bürgermeister Christoph Landscheidt am Montag auf RP-Anfrage erläuterte, durch einen Kommunikationsfehler. Es sei nie geplant gewesen, den Schotterparkplatz zwischen Quartiersplatz und Schirrhof dauerhaft kostenfrei zur Verfügung zu stellen. „Das hätten wir deutlicher kommunizieren müssen.“ Für die Fläche, die sich in Privateigentum befindet, gibt es ein Bauvorhaben. „Bis es soweit ist, muss der Platz unterhalten werden. Dafür war immer schon eine Entgeltregelung vorgesehen“, erläuterte der Bürgermeister. Zwei Euro soll das Ticket kosten. Dass sich jetzt der „Park-Druck“ rund um den Zechenpark erhöhen könnte, sieht der Bürgermeister nicht. „Es liegt uns ein Gutachten vor, dass eindeutig zu diesem Ergebnis kommt. Man parkt nur nicht direkt vor der Tür“, sagte der Bürgermeister und verwies darauf, dass am Haltepunkt Kattenstraße ein Parkplatz gebaut werde. Auch im Umfeld des Wasserwerkes gebe es weitere Parkplätze.