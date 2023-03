Ankünfte, Übernachtungen und Reisedauer Wie gefragt der Kreis Wesel bei Urlaubssuchenden ist

Am häufigsten kamen kreisweit Gäste in Xanten an – es waren insgesamt 69.333 Ankünfte in touristischen Herbergen. Hier hat sich die Reiselust von den Reisebeschränkungen und der Pandemie schon fast vollständig erholt. 2019 gab es in der Römerstadt am Rhein nur knapp 3 Prozent mehr Ankünfte (etwa 71.400) als im Jahr 2022. Sie blieben durchschnittlich zwei Tage lang.