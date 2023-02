Ausstellung in Kamp-Lintfort Schüler stellen Kunst zum Kloster-Jubiläum aus

Damit war der offizielle Teil der Ausstellungseröffnung beendet, und die schätzungsweise rund 60 Besucher konnten die Arbeiten der Schüler in der Orangerie mit entspannter Aufmerksamkeit in Augenschein nehmen. Das lohnte, denn sie waren in der Tat sehenswert. So hatten die drei fünften Klassen an der Decke des Eingangs mehrere Zweige angebracht, die inspiriert von den farbigen Fenstern der Abteikirche mit zahlreichen bunten, aus Bastelgranulat gebackenen Formen behängt waren. Der Beitrag der 9d bestand aus insgesamt sechs Ankündigungsplakaten mit Fotos von den Klostergebäuden und dem dahinter liegenden Barockgarten.