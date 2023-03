Freizeittipps für Kamp-Lintfort Was man im Frühling unternehmen kann

Rad- und Wandertouren am Niederrhein Pünktlich zur Frühjahrssaison werden wieder geführte Radtouren durch die Freien Radler Niederrhein angeboten. Am 11. April um 17 Uhr beginnt die erste Feierabendtour in diesem Jahr. Gestartet wird am Infozentrum Stadt und Bergbau im Schirrhof. Eine weitere Radtour findet am 16. April um 10 Uhr statt. Gestartet wird um 10 Uhr ebenfalls am Infozentrum Stadt und Bergbau. Ziel der Route wird die Industriekulisse des Landschaftspark Duisburg Nord sein. Zusätzlich sind unter der Internetseite www.kamp-lintfort-tourismus.de unter der Rubrik Touren verschiedene Rad- und Wanderrouten hinterlegt, die Inspiration für die nächste Fahrt bieten. Leihfahrräder sind in der Radstation im Schirrhof täglich von 10 bis 18 Uhr erhältlich. Neben Cityrädern sind auch E-Bikes, Tandems und Kinderräder verfügbar. Um vorherige Reservierung unter www.revierrad.de wird gebeten. Ab Karfreitag findet die traditionelle Wanderwoche auf dem Niederrheinweg der Niederrheinischen Berg- und Wanderfreunde statt. Termine und Etappen sind unter www.niederrheinische-berg-und-wanderfreunde.de unter der Rubrik Termine hinterlegt.