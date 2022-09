Theater in Kamp-Lintfort : Burghofbühne spielt derbe Gangster-Komödie

Kamp-Lintfort Als Film genießt „Bang, Boom, Bang“ im Ruhrgebiet Kultstatus. Im Theater blieben nicht alle Zuschauer bis zum Schluss. Worum es in dem Theaterstück geht.

Das und die inzwischen vergangene Zeit hätte eine weitere Überspitzung der damals schon recht deftigen Handlung notwendig gemacht, warnte er anschließend noch: „Sie erwartet heute Abend also mehr Dosenbier als Sekt oder besser mehr Ruhrgebiet als Düsseldorf.“ Die Handlung spielt zum größten Teil in einer Porno-Videothek, was schon zwangsläufig eine gewisse Freizügigkeit im Umgang mit dem Thema „Sex“ zur Folge hatte. Und auch die Dialoge zwischen den Akteuren waren meist alles andere als stubenrein. Eine der Hauptfiguren war in diesem Fall zum Bespiel Keek. Er hatte vor Jahren mit seinem Freund Kalle eine Bank überfallen, wofür allerdings nur Kalle ins Gefängnis kam. Als der eines Tages ausbricht und bei Keek seinen Anteil der Beute abholen will, hat der das Geld auf der Pferderennbahn verspielt.

Was also tun? In seiner Angst vor Kalles Zorn beschließen Keek und sein anderer Freund Andy, sich an einem von Schlucke geplanten Einbruch in die Spedition seines Arbeitgebers Kampmann zu beteiligen. Was sie nicht wissen, ist, dass Kampmann diesen Einbruch in Auftrag gegeben hat, um die Versicherung zu betrügen, der Tresor also gar kein Geld mehr enthält. Das liegt seiner Ansicht nach sicher in einen Schließfach, dessen Schlüssel ausgerechnet Schlucke verwahrt hält.