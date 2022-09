Kirchengemeinde in Kamp-Lintfort : Christuskirche öffnet dienstags ihre Pforten

Kamp-Lintfort Die evangelische Kirchengemeinde bietet Besuchern hier einen Rückzugsraum für das Gespräch. Damit folgt sie dem Vorbild der katholischen Gotteshäuser. Mittwochs öffnet übrigens die Kreuzkirche an der Geisbruchstraße.

Rolf Schumacher erinnert sich noch genau, wie einmal ein Soldat die Christuskirche betrat. „Er war Mitte 20, trug einen Tarnanzug, Springstiefel und Rucksack“, sagt der Kamp-Lintforter, der bis 2020 dem Presbyterium der evangelischen Kirchengemeinde Lintfort angehörte. „Er setzte sich friedlich hin. Nach einer Viertelstunde stand er auf, bedankte sich, dass er in einer so schönen Kirche beten durfte.“ Rolf Schumacher gehört zu dem Team, das jeden Dienstagvormittag von 10 bis 12 Uhr die Christuskirche an der Friedrich-Heinrich-Allee öffnet und jeden Mittwochnachmittag von 15 bis 17 Uhr die Kreuzkirche an der Geisbruchstraße.

„Katholische Kirchen sind geöffnet, evangelische geschlossen“, berichtet Lutz Zemke, wie die Idee entstand, die beiden evangelischen Gotteshäuser in Kamp-Lintfort für Besucher zu öffnen. „Die Christuskirche wurde 2016 behutsam restauriert und umgestaltet. Das Gotteshaus kann seitdem auch für verschiedene Veranstaltungen genutzt werden. Die Kirche ist offener geworden, ist auch ein Raum für Konzerte oder Ausstellungen. Dafür steht auch das „Projekt eintreten – Kirche geöffnet“.“ Der Vorsitzende des Presbyteriums der evangelischen Kirchengemeinde schickt den anderen die Pläne zu, in die sie ihren Aufsichtsdienst eintragen können. Diese sind Rolf Schumacher, Ulrike Kaufmann, Annelie Handrik, Christoph Roller und Birgit Kames.

Außerdem teilt er sich für das „Projekt eintreten – Kirche geöffnet“ selbst ein. An manchen Tagen kommt niemand. An anderen betreten über die Zeit verteilt bis zu fünf Personen die Christus- oder die Kreuzkirche. „Einmal war eine junge Frau hier“, erzählt Rolf Schumacher. „Ihr Bruder war früh gestorben. Sie fühlte sich von Gott benachteiligt. Sie war voller Zweifel und Wut. Ich habe einfach zugehört. Ich denke, das hat ihr etwas geholfen.“

Es gibt auch Menschen, die die Christuskirche aufsuchen, um sich die Fenster von 1930 anzuschauen. Neben den drei Fenstern Glaube, Liebe, Hoffnung in der Feierkirche sehen sie sich die abstrakten Fenster im Hauptschiff an. „Die Christuskirche gehört zu 14 Kirchen, die in der Zeit um 1930 mit solchen modernen Fenstern ausgestattet sind“, sagt Schumacher. „Sie sind die ersten Kirchen mit diesen expressionistischen Bleiglasfenstern in der Region und in Europa.“ Die Fenster wurden wahrscheinlich entworfen von Hein Derrix (1904 bis 1987), der nach dem Zweiten Weltkrieg in Kevelaer eine Glaskunstwerkstatt hatte und Schüler des Niederländers Johan Thorn Prikker (1868 bis 1932) war, von dem von Köln aus die Glaskunst revolutioniert worden war.