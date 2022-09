Veranstaltung in Dormagen : Kabarett-Star spielt in der Kulturhalle

Dormagen Sie ist charmant und herrlich böse zugleich, dazu selbstironisch und vor allem lustig: Barbara Ruscher ist auch in Dormagen eine gern gesehene Kabarettistin.

Die aus verschiedenen TV-Satiresendungen bekannte Künstlerin gastiert am Samstag, 15. Oktober, um 20 Uhr in der Kulturhalle Dormagen . Im Gepäck hat sie ihr neues Programm „Mutter ist die Bestie“.

Satirisch, bissig und charmant knöpft sich Barbara Ruscher die brennenden Themen unserer Zeit vor. Dabei fragt sie sich: „Wer weiß schon genau, wer er ist? Ist man der Typ ,Earth, Wind and Eier‘ mit Hang zur eigenen Hühnerhaltung, aber gegen Windräder, sobald sie vorm Wohnhaus stehen? Wo fängt gesellschaftliche Verantwortung an und wo sind die Grenzen? Warum ist der Nachbar ein naturaffiner Stand-up-Paddeling-Fetischist, hat aber vorm Haus einen Schottergarten des Grauens? Hat Mutter Erde langsam die Schnauze voll, wenn wir uns ambivalent verhalten?“ Die WDR 2-Radiokolumnistin setzt auf eine breite Auswahl an Themen, so spricht sie über Patchwork im Wohnwagen, Nachhaltigkeit, Partnerportale, Kinder und Welpen-Schwemme aus dem Dognet. Denn seit dem Lockdown hat offenbar jeder ein Haustier, meint Ruscher und ergänzt: „Wer keins hat, hat Alexa.“