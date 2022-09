Auszeit in Kamp-Lintfort : Herbstpartie lockt zum Terrassengarten

Isabel und Philipp Bürgers sind Veranstalter der Herbstpartie am Kloster Kamp. Sie wurde am Freitag eröffnet. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Die entspannte Atmosphäre rund um Garten, Kunst und Kulinarik der Herbstpartie ist geblieben, obwohl mit 160 Ausstellern 20 mehr als bei der Premiere 2021 präsent sind. Warum viele Aussteller zum zweiten Mal dabei sind.

„Das Ambiente ist herrlich, ruhig, wie gemacht für eine Herbstpartie“, sagt Ludwig Eberley. „Bei der Premiere im vergangenen September haben uns die Besucher gefragt, ob wir wiederkommen würden. Da sind wir natürlich wiedergekommen.“ So steht der Winzer aus Neustadt an der Weinstraße zum zweiten Mal im Terrassengarten des Klosters Kamp, um Riesling und Gewürztraminer, Cabernet Sauvignon und Pinot-Sekt auszuschenken, die das Familienunternehmen Eberley in Bioland-Qualität erzeugt.

Ein kurzer, aber heftiger Regenschauer machte ihm am Freitag nichts aus, als die Besucher unter seinen Weinwagen Schutz suchten, weil danach die Sonne wieder lachte. Nachdem die Landpartie 2021 am dritten Wochenende im September Premiere am Kloster Kamp gefeiert hatte, startete sie am Freitag zum zweiten Mal. Auch am Samstag und Sonntag öffnen die Veranstalter die Tore in den idyllisch gelegenen Terrassengarten.