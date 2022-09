Ein Bild erzählt Kamp-Lintforter Geschichte : Als es hier noch lose Milch zu kaufen gab

Das Markthäuschen im Winter. Dort konnten die Bewohner der Kolonie früher lose, also unverpackte Milch kaufen. Das Foto stammt aus der Dokumentationsmappe des ehemaligen Gemeindebaumeisters Max Stein. Foto: Verein Niederrhein

Serie Kamp-Lintfort Um das Markthäuschen in der Altsiedlung ranken sich viele kleine historische Anekdoten. Der Bau des eingeschossigen Gebäudes steht – wie so vieles in Kamp-Lintfort – mit dem Steinkohlebergbau in Verbindung.