Städtischer Etat in Kamp-Lintfort : Stadtentwicklung steht vor Herausforderungen

Kämmerer Martin Notthoff brachte am Dienstag den Haushalt für 2023 ein. Er betonte: „Wir arbeiten nach dem Känguru-Prinzip: Große Sprünge, leerer Beutel.“ Foto: dpa/Monika Skolimowska

Kamp-Lintfort Energiekrise, Inflation und Corona-Pandemie wirken sich auch auf den städtischen Etat aus. Kämmerer Martin Notthoff übt Kritik an der Bilanzierungshilfe des Landes. Warum er eine bessere Finanzierungsausstattung fordert.

„Die Stadtentwicklung neu denken“: Das gab die Stadtverwaltung zur Einbringung des Haushaltes als Losung für 2023 aus. Die Haushaltsrede hielt Erster Beigeordneter Christoph Müllmann in Vertretung für Bürgermeister Christoph Landscheidt, der erstmals nicht an der Sitzung des Rates teilnehmen konnte. Schwerpunkte des Haushaltsentwurfs für das Jahr 2023 sind weiterhin Investitionen in die Bildung, die Fortsetzung der vor drei Jahren begonnenen Wohnungsbauoffensive sowie die Entwicklung der städtischen Gewerbegebiete.

Kritisch sieht man hier die Entwicklung der Kooperationsfläche Rossenray für Industrieansiedlungen. Es handelt sich um die einzige linksrheinische Entwicklungsfläche für Industrieansiedlungen. Wie berichtet, scheiterte die Ansiedlung eines Großunternehmens mit mehr als 300 geplanten Arbeitsplätzen. Aus Kamp-Lintforter Sicht ist nun die Kreispolitik gefragt. Kamp-Lintfort erwarte jetzt eine klare Aussage, ob der Kreis im Umfeld der KWA überhaupt Unternehmen ansiedeln wolle, hieß es dazu am Dienstag in einer Pressemitteilung.

Info Schulen kritisieren Energiesparvorschläge Tagesordnung Der Stadtrat diskutierte am Dienstag nicht über die Energiesparvorschläge der Verwaltung (RP berichtete). Hintergrund: Die Leitungen aller Grund- und weiterführenden Schulen übten in einer Stellungnahme Kritik an dem Vorschlag, die Raumtemperaturen in den Schulen zu reduzieren. In der Verordnung des Bundesregierung seien Schulen davon ausgenommen, hieß es. Außerdem habe das Land NRW allen Schulen auferlegt, im kommenden Winter regelmäßig zu lüften, um Covid-19-Infektionen vorzubeugen.

Voraussichtlich 2023 will die Stadt die Erweiterung des Gewerbegebietes Kamperbruch Nord in Angriff nehmen. Da es eine große Nachfrage von Handwerksbetrieben gebe, hieß es schriftlich, erwartet die Stadt hier zumindest eine schnelle Vermarktung. Geplant ist zudem eine neue Initiative mit der Hochschule Rhein-Waal in Sachen Wissenstransfer. Hier soll der Kontakt zwischen Hochschule und Unternehmen intensiviert werden. Für Baumaßnahmen an Schulen und Kitas investiert die Stadt im kommenden Jahr zehn Millionen Euro. Eine weitere Million fließt in die Erweiterung der Sportanlage am Volkspark. Für den Ausbau der Verkehrsinfrastruktur, Kanal und Grünanlage sind weitere 4,1 Millionen Euro geplant.

Bei der Planung neuer Baugebiete würden sich aufgrund von Energie- und Klimakrise ganz neue Herausforderungen stellen. Dabei gehe es nicht nur um die Energieversorgung, geringere Versiegelung von Flächen und die Verbesserung des Stadtklimas, sondern auch um Fragen urbaner Mobilität. Damit müsse sich der angestoßene „Stadtentwicklungsplan 2040“ intensiv auseinandersetzen. Alternative Energiegewinnung wie Photovoltaik und Windräder müssten in der weiteren Planung ebenso einbezogen werden. Die Verwaltung will erste Vorschläge in diesem Jahr vorlegen. Die Wohnungsbauoffensive soll fortgesetzt werden.