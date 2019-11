Neues Projekt in Kamp-Lintfort : Gemeinschaftswohnen an der Friedrich-Heinrich-Allee

Kamp-Lintfort Hinter der Janusz-Korczak-Schule und der Christuskirche wollen Stadt und evangelische Gemeinde Wohnhäuser errichten.

Stadt und evangelische Kirchengemeinde arbeiten gemeinsam an einem neuen Wohnprojekt. Als Standort sind zwei benachbarte Grundstücke an der Friedrich-Heinrich-Allee ausersehen: Dabei handelt es sich um einen Teil des Schulhofs der Janusz-Korczak-Schule und ein Areal hinter der Christuskirche. Am Dienstag war das Vorhaben Thema im Ausschuss für Stadtentwicklung. Demnach soll der in städtischer Hand befindliche Schulhof verkleinert und ein Teil einer Wohnbebauung zugeführt werden. Gleichzeitig werde der verbleibende Schulhof aber aufgewertet. Zudem geht es darum, die Zufahrts- und Parksituation an der Förderschule zu verbessern. Die Kirchengemeinde möchte das Paul-Schneider-Haus und das alte Pfarrhaus hinter der Christuskirche abreißen und das Gelände neu bebauen – wobei neben einer Wohnnutzung neue Räume für die Gemeindearbeit und eine neue Pfarrwohnung entstehen sollen.