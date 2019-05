Kirche in Hoerstgen : Evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen rückt zusammen

Pastor Jürgen Kunellis Kunellis geht in Ruhestand. Am 1. August startet die Umstrukturierung der Kirchengemeinde. Foto: Bianca Mokwa

KAMP-LINTFORT Wie der Pfarrdienst in der Kirchengemeinde Hoerstgen ab 1. August aussehen könnte, war Thema der Gemeindeversammlung.

Für die evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen-Rheurdt-Sevelen stehen die Zeichen auf Veränderung. Zum 1. August erfolgt die Umstrukturierung des Pfarrdienstes. Vorausgegangen ist dann die Verabschiedung von Pfarrer Jürgen Kunellis in den Ruhestand. Pfarrer Stefan Maser ist sein Nachfolger. Das bisherige Stellenkontingent von 1,5 Stellen für beide Pfarrer reduziert sich auf dann eine 0,9-Stelle.

„Die Umstrukturierung ist eine interessante und schwierige Aufgabe für uns“, betonte Nadja Hübinger, stellvertretende Vorsitzende des Presbyteriums. Lange im Vorfeld hatten die Mitglieder darüber beraten, wie sich diese Herausforderung stemmen lässt. Die Neuaufstellung könne nur „mit Kompromissen und Vereinbarungen gelingen“, so Hübinger bei der Präsentation der Arbeitsergebnisse aus gemeindlichem Leben mit Bereichen wie Gottesdiensten, Bildungsarbeit, Kontaktpflege, Arbeitstreffen, Seelsorge, Leitungs- und Verwaltungsaufgaben am Dienstag. Besonderheiten wurden unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Besucherzahlen der Gottesdienste, Veranstaltungen und der demografischen Daten auf den Prüfstand gehoben. „Realistisch ist nur, was auch leistbar ist. Wir wollen, dass es erkennbare Regelmäßigkeiten in den Gemeinden gibt, auf die sich Gemeindeglieder verlassen können“, erklärte Hübinger, die auf Kontinuität auch nach der Presbyteriumswahl 2020 setzt.

So soll es jeden Sonntag in Hoerstgen einen Gottesdienst um 9.15 Uhr geben, in Rheurdt und Sevelen abwechselnd jeden dritten Sonntag um 10.30 Uhr. Aus der rund 50-köpfigen Versammlung kamen zu den Gottesdienstzeiten Bedenken. Nach der Predigt in Hoerstgen bliebe keine Zeit für den Pastor und die Gemeinde, da er im wehenden Talar schon zum nächsten Gottesdienst unterwegs sei. Auch für den Kirchenchor sei wegen des vorherigen 30-minütigen Einstimmens der frühe Termin ungünstig. Ob sich eventuell sogar ein roulierendes Gottesdienst-Prinzip durchsetze, müsse die Praxis zeigen.