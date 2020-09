Panne bei Kommunalwahl in Kaarst : Briefwahlergebnisse in zwei Bezirken vertauscht

Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag ist es offenbar zu einer Verwechslung der Briefwahlergebnisse in zwei Wahlbezirken gekommen. Wahlleiterin Ulrike Nienhaus erklärte am Mittwoch im Wahlausschuss, dass dieser das offizielle Endergebnis noch nicht feststellen könne, weil sich möglicherweise die Sitzverteilung noch einmal ändern wird. Dazu benötigt es aber noch einmal eine Nachzählung, erst in einer Sondersitzung des Wahlausschusses würde das Endergebnis dann festgestellt werden können.