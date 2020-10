Stadtrat in Kaarst : CDU-Fraktion wählt Ingo Kotzian zum Vorsitzenden

Ingo Kotzian ist neuer Fraktionsvorsitzender der CDU. Foto: Ja/Tinter, Anja (ati)

Die CDU-Fraktion hat am Montag in der konstituierenden Sitzung ihren neuen Vorsitzenden gewählt. In den kommenden fünf Jahren wird Ingo Kotzian (46) die Union im Stadtrat als Fraktionsvorsitzender anführen. Kotzian folgt damit auf Lars Christoph (41), der nicht im nächsten Stadtrat sitzt.

Zu seinen Stellvertretern wurden Christian Horn und Dennis Oscheja gewählt. Kotzian setzte sich in geheimer Abstimmung gegen Rainer Milde durch (Ergebnis: 10:8). Die Geschäftsführung übernimmt Lars Witte, zu den Schatzmeistern wurden Klaus Gerdes und Karin Orlich gewählt.

„Wir haben uns intensiv mit der Aufstellung und Arbeitsweise für die kommende Ratsperiode beschäftigt. Ein Ergebnis ist ein deutlich kleinerer Fraktionsvorstand“, sagte Kotzian: „Dies war besonders wichtig nach dem Ausscheiden von langjährigen und sachkundigen Mitgliedern der Fraktion.“

Zudem wurde beschlossen, die Sprecher der Fachausschüsse sowie die internen Arbeitskreise noch stärker als bislang in die Entscheidungsprozesse einzubeziehen. „Dadurch versprechen wir uns eine noch bessere Rückkopplung in unsere Mitgliederschaft. Das ist angesichts der anstehenden Herausforderungen wichtiger denn je“, erklärt Christian Horn.

Kotzian, selbstständiger Zimmermann, ist einer der erfahrensten im neuen Ratsteam. Seit elf Jahren ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender. In der 19-köpfige Fraktion sind insgesamt acht neue Mitglieder.

Im Vergleich zur letzten Legislatur hat die Union nur 19 der 52 Ratsmandate geholt, alle durch Direktmandate in den Wahlbezirken. Insgesamt holte die CDU bei der Kommunalwahl für ihre Verhältnisse schwache 36 Prozent der Stimmen. Der potenzielle Koalitionspartner wünschte dem neuen Fraktionsvorstand der CDU eine erfolgreiche Zeit.