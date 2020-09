Kaarster haben gewählt : Neuer Seniorenbeirat nimmt im Oktober die Arbeit auf

Kaarst Bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag haben die wahlberechtigten Kaarster Bürger nicht nur den Landrat, Kreistag, Bürgermeister und Stadtrat gewählt, 13.955 Bürger durften auch über den neuen Seniorenbeirat bestimmen.

Dann steht auch die Wahl eines Vorsitzenden und eines Stellvertreters an. Bislang hatte Manfred Schmidt den Vorsitz inne. Er ist optimistisch, dass die Mitglieder ihm in geheimer Wahl erneut das Vertrauen aussprechen. Schon jetzt formuliert er Ziele. „Mir schweben drei Hauptthemen vor. Ich möchte Vorschläge für bezahlbaren Wohnraum, Mobilität und Digitalisierung für Senioren in die Gremien einbringen“, sagt Schmidt, der den Kaarstern einen Dank ausspricht: „Ich möchte mich bei allen Senioren bedanken, die an die Wahlurne getreten sind und hoffe auf eine gute Zusammenarbeit.“