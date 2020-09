Kostenpflichtiger Inhalt: Lars Christoph gegen Ursula Baum : Endspurt für die Stichwahl in Kaarst hat begonnen

Neue Wahl, neue Plakate. Foto: seeg/FDP

Kaarst Am Sonntag, 27. September, ist Stichwahl in Kaarst: Lars Christoph (CDU) und Ursula Baum (FDP) kämpfen in den nächsten beiden Wochen um jede Stimme. Ihre Plakate werden jetzt ausgetauscht.