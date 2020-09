Kommunalwahl in Jüchen : Johannes Pesch tritt für die Grünen in Garzweiler an

Garzweiler Die Grünen haben für den Wahlbezirk 5 in Garzweiler, in dem erst am 27. September der Stadtrat gewählt wird, einen neuen Kandidaten aufgestellt.

Das erklärte Fraktionschef Thomas Dederichs. Johannes Pesch ist 31 Jahre alt und von Beruf Regierungsrat im NRW-Ministerium für Kultur und Wissenschaft. Am Dienstagabend stand der Wahlvorschlag auf der Tagesordnung des Wahlausschusses.

Die Nachwahl wurde nach dem Tod des Grünen-Ratskandidaten im Wahlbezirk 5, Wilfried Dietrich, notwendig. Erst nach der Nachwahl steht das komplette Ergebnis der Ratswahl in Jüchen fest. Ebenso am Sonntag, 27. September, läuft die Stichwahl für den Landrat.

(cso-)