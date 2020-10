Kaarster Stadtrat : UWG kann sich Ampelkoalition vorstellen

Kaarst Nachdem die SPD-Vorsitzende in der vergangenen Woche eine Ampelkoalition für den Kaarster Stadtrat ins Gespräch gebracht hatte, die gemeinsam mit der UWG eine stabile Mehrheit hätte, hat sich nun auch Anja Rüdiger für eine solche Koalition ausgesprochen.

„Eine Ampelkoalition gemeinsam mit der UWG finde ich positiv“, sagt das UWG-Ratsmitglied auf Anfrage unserer Redaktion. Das hatte die UWG ursprünglich auch den Grünen angeboten. „So hätten wir eine verlässliche Mehrheit“, sagt Rüdiger. Gemeinsam mit den Grünen, der FDP und der SPD käme die UWG auf 27 von 52 Stimmen – plus der Stimme von Bürgermeisterin Ursula Baum (FDP). Das würde reichen, um die CDU in die Opposition zu drängen. „Die Bürger haben die CDU abgewählt“, sagt Rüdiger. Seit dem Krieg waren die Christdemokraten im Stadtrat immer mehrheitlich vertreten, doch nun ist es Zeit für eine Veränderung. „Alles, was so lange währt, ist nicht gut für eine Demokratie“, sagt Rüdiger. Die Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, sei nach einer so langen Zeit nicht mehr vorhanden – egal ob es CDU, SPD oder eine andere Partei ist. „Die Demokratie lebt von Kompromissbereitschaft“, sagt Rüdiger.