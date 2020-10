Kaarster Sozialdemokraten : Anneli Palmen bleibt SPD-Fraktionsvorsitzende

Kaarst Die SPD hat Anneli Palmen erneut zur Fraktionsvorsitzenden gewählt. Palmen hatte keinen Gegenkandidaten. „Das ist für mich Bestätigung und Ansporn zugleich“, erklärt sie.

„Die Fraktion hat in der vergangenen Legislatur gute Arbeit geleistet, mit zahlreichen Anträgen Impulse im Bereich Schule, Planung, Umwelt und Wirtschaftsförderung gesetzt und zudem vertrauensvoll zusammengearbeitet“, so Palmen weiter. Doch das enttäuschende Ergebnis bei der Kommunalwahl habe zeigt, das die Wählern diesen Einsatz nicht gesehen haben. „Daher werden wir in den kommenden Jahren unsere Öffentlichkeitsarbeit ausbauen, digitaler werden und in Arbeitskreisen die SPD-Positionen herausarbeiten“, kündigte Palmen an.