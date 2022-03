Digitaler aufgestellt : Kreis fördert Kaarster Unternehmen mit 3600 Euro

Kaarst Die Kaarster Firma MY Hausverwaltungen UG & Co. KG stellt sich innovativer auf und wird dabei vom Kreis unterstützt. Aus dem Innovationsförderprogramm INNO-RKN erhielt das Unternehmen nun 3600 Euro.

„Ich freue mich, dass unser Programm so gut angenommen wird. Die digitale Transformation bietet dem Unternehmen, aber auch den Kunden einen Mehrwert und hilft allen Beteiligten, die Geschäftsprozesse effizienter und transparenter zu gestalten“, so Petrauschke.

Die Förderung wird MY Hausverwaltungen in die Anschaffung der Hausverwalter-Software eines Berliner Start-ups sowie in die Prozessanpassung investieren. „Wir haben uns lange überlegt und getestet, welches Produkt optimal auf unsere Bedürfnisse zugeschnitten ist – sowohl was das Handling für uns als auch für unsere Kunden anbelangt. Mit der neuen Software sparen wir nach einer kurzen Eingewöhnung viel Zeit, die wir an anderer Stelle für unsere Kunden einsetzen, aber auch in neue Projekte investieren können“, erklärt Michaela Kusdogan, die mit ihren Mitarbeitern Abdul Rahman Ayash, Hülya Kaplan und Ruba Al Rashid gekommen war.