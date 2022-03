Kultur in Kaarst : Ein wenig Hokuspokus auf der Bühne – dem Publikum gefällt‘s

Kultur in Kaarst

Kaarst Sie kommen zwar beide aus Franken, aber ansonsten unterscheiden sich der Kabarettist Bernd Regenauer und der Zauberkünstler Christoph Kuch doch sehr voneinander. Dass jetzt beide zusammen auftraten, war also ein gewagtes Experiment.

Aber es ist gelungen, wie am Samstagabend die Besucher im Albert-Einstein-Forum feststellen konnten. Bei dieser Zusammensetzung konnte eigentlich nur ein ungewöhnlicher Abend herauskommen. Offensichtlich hatte sich das ungleiche Duo im Vorfeld schlaugemacht: „Ist das jetzt vor der Renovierung oder danach?“, scherzte Bernd Regenauer. Und er legte nach: „Ob Bürgermeisterin Ursula von der Baum weiß, dass die Stadt Kaarst die zwölftniedrigste Suizidrate im Rhein-Kreiss hat?“ Dann gab es ein kleines verbales Gemützel auf der Bühne, wie man es von dem Duo Kleine & Linzenich gewöhnt ist. Dann der Übergang in die Welt der Magie: Kann man Dinge, die später mal eintreten werden, im Voraus träumen? Christoph Kuch erklärte, dass dies alle drei Jahre einmal so sein könnte.