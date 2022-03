Polizei in Kaarst : „Ruhestörungen bleiben eine große Baustelle“

Info

Vita Wolfgang Koch ist geboren in Neuss, aufgewachsen in Jüchen und wohnt seit über zwanzig Jahren in Grevenbroich, er ist verheiratet und hat zwei Söhne.

Hobbys Schützenwesen, Modelleisenbahnen, Neufundländer Hunde

Beruf Ausbildung ab Oktober 1981 in Linnich, 1998 Aufstieg in den gehobenen Dienst und tätig in der Leitstelle Neuss, anschließend in diversen leitenden Funktionen im Rhein-Kreis tätig.