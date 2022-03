Groß-Projekt in Kaarst-Büttgen : Stadt kann Zeitplan für Gesamtschul-Neubau wohl einhalten

Dieses Foto von der Baustelle wurde Ende Dezember 2021 aufgenommen. Foto: Simon Janßen

Büttgen Die Baustelle macht laut Verwaltung gute Fortschritte, die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der Fertigstellungstermin im 4. Quartal 2023 realistisch ist.

(barni) Der Sachstandsbericht zu Bautätigkeiten steht auf der Tagesordnung eines jeden Betriebsausschusses. Nur ein Thema, der Neubau der Gesamtschule, wurde in der Vergangenheit zumeist im öffentlichen Teil der Sitzung ausgespart. Das war jetzt anders: Die Technische Beigeordnete Sigrid Burkhart verkündete Positives: „Die Baustelle macht gute Fortschritte, wir gehen davon aus, dass der Fertigstellungstermin im 4. Quartal 2023 realistisch ist.“ Und sie deutete indirekt an, dass in der Vergangenheit nicht alles optimal gelaufen ist: „Der Wechsel bei der Bauleiterfunktion hat für Entspannung gesorgt.“ Der Rohbau könne noch im zweiten, spätestens aber im dritten Quartal 2022 fertiggestellt werden. Was Heiner Hannen (Die Grünen) beklagte: „Bislang ist leider keine Photovoltaikanlage geplant.“ Burkhart stellte klar, dass eine solche Anlage auf dem Turnhallendach geplant sei. 3000 Euro wird die Planung der Solaranlage kosten. Hannen erinnerte auch an Ladestationen auf dem Lehrerparkplatz. „Das, was Sie meinen, ist ein öffentlicher Parkplatz der Stadt Kaarst, Ansprechpartner wären hier die Stadtwerke“, sagte Sigrid Burkhart. „Wir sind gut im Zeitplan – das sah lange nicht so aus“, so der Ausschussvorsitzende Rainer Milde (CDU).

In der zur Astrid-Lindgren-Schule gehörenden Turnhalle Am Bruchweg muss die Heizung erneuert werden. „Da für die vorhandene Heizungsanlage keinerlei Ersatzteile mehr beschafft werden können und auch keine Reparatur möglich ist, ist der Einbau einer neuen Heizungsanlage unumgänglich“, so die Verwaltung. Am Gebäude der Matthias-Claudius-Schule an der Grünstraße ist eine Fassadensanierung erforderlich. Mehrere Varianten liegen auf dem Tisch, zurzeit findet eine interne Abstimmung zwischen der Gebäudewirtschaft Kaarst und dem Planungsbüro Gartmann statt. Die Arbeiten sollen in den Sommerferien erfolgen.