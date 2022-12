Einrichtung in Vorst Tuppenhof blickt auf ein erfolgreiches Jahr zurück

Das Jahr 2022 war für den Tuppenhof in Vorst ein erfolgreiches. Das erklärt Jürgen Rau, Geschäftsführer des Museumsfördervereins Tuppenhof, gegenüber unserer Redaktion. Vor allem die neue Remise hat sich als Glücksgriff herausgestellt. „Wir konnten alle Veranstaltungen nach draußen verlegen und auch die Konzerte im Außenbereich durchführen. Das war schöner als in der Scheune“, erklärt Rau. Vor allem das 3k-Sommerspecial auf dem Tuppenhof war ein voller Erfolg, auch wenn Rau anfangs nicht so ganz mit den Besucherzahlen zufrieden war. „Nachher kamen überdimensional viele Besucher zu den Kabarett-Veranstaltungen“, sagt er.