Brauhaus in Büttgen „Radlstadl“ will mit neuem Konzept wieder mehr Kunden locken

Los geht es am 5. Januar, bis dahin ist der „Radlstadl“ geschlossen. Somit wird auch Silvester nichts in dem Brauhaus stattfinden. Anders als im „Alten Rathaus“, wo Silvester traditionell gefeiert wird. Auch im „Ginger“ steht eine Party mit einem All-Inclusive-Angebot für 99 Euro an. Das kündigte das „Ginger“ via Facebook an. Ein DJ wird für ausgelassene Stimmung sorgen. „Wir freuen uns auf einen tollen Jahresabschluss mit Euch“, heißt es dort.