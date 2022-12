1500 Euro für Kaarster Einrichtung „U.B.A.K.A.“ spendet an Jugendeinrichtung „Insel“

Der Verein „Urban Bulldogs Against Kids Abuse“ ist eine Organisation, die sich weltweit gegen Kindesmissbrauch einsetzt. Gegründet wurde U.B.A.K.A. 2012 in Frankreich. Das Konzept, Kindern zu helfen, sprach sich auch in anderen Ländern herum und so wurden unter anderem in den USA, Mexiko, Irland, Nord Irland, Schottland, England, Wales, Schweden, Australien, Luxemburg und in Deutschland weitere Standorte gegründet. Der Verein hat es sich zur Aufgabe gemacht, geschädigten Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren Unterstützung zu leisten.