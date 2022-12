Einsatz in Kaarst Feuerwehr rettet Hund aus verrauchtem Haus

Holzbüttgen · Die Kaarster Feuerwehr ist am zweiten Weihnachtstag zu einem Einsatz in einem Wohnhaus auf dem Commerweg gerufen worden. Dort stand ein Adventskranz in Vollbrand. Personen befanden sich nicht im Gebäude, dafür aber ein Hund, den die Einsatzkräfte retteten.

29.12.2022, 12:26 Uhr

Die Feuerwehr war am zweiten Weihnachtstag im Einsatz (Symbolfoto). Foto: feuerwehr Schwalmtal/Feuerwehr Schwalmtal

Die Kaarster Feuerwehr hat am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Hundeleben gerettet. Gegen 18.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte wegen eines Wohnungsbrandes alarmiert und rückten zum Commerweg in Holzbüttgen aus. Nachbarn hatten eine Rauchentwicklung sowie Feuerschein in einem Wohnhaus bemerkt. Nach Angaben der Feuerwehr drang aus einem Einfamilienhaus aus mehreren Fenstern Rauch aus. Ebenfalls konnte ein Flammenschein im Erdgeschoss bestätigt werden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte konnte zudem nicht ausgeschlossen werden, dass sich noch Personen im Gebäude befinden. Deshalb verschafften sich zwei Feuerwehr-Trupps unter Atemschutz gewaltsam Zutritt zum Gebäude. Die Brandursache war schnell klar: Ein Adventskranz stand in Vollbrand. Das Feuer hatte bereits teilweise auf umliegende Einrichtungsgegenstände übergegriffen. Mit Kleinlöschgeräten wurde das Feuer zügig gelöscht. Zwar befanden sich keine Personen mehr in dem verrauchten Gebäude, dafür aber ein Hund. Dieser wurde zügig ins Freie gebracht. Das vermutlich verletzte Tier wurde von der Feuerwehr in eine Notfalltierklinik transportiert. Im Anschluss wurde das Gebäude mit einem Hochleistungslüfter entraucht. Nach Abschluss an die Löschmaßnahmen wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Schadenshöhe können keine Angaben gemacht werden. Der Einsatz war für die letzten der 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr gegen 20.30 Uhr beendet.

(seeg)