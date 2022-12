Kulturhof in Kaarst Klangspirale im „Park der Sinne“ geplant

Achenbach stellte das Projekt den Musikern Mark Koll und Wolfgang Weber vor, und diese waren gleich begeistert von der Idee. „Unsere Kopfkinos sprangen sofort an, was wir hier alles musikalisch machen können“, erklärt Weber. Koll, der auf dem Kulturhof von der Gesellschaft Carolus in diesem Jahr mit dem Ehrenbecher ausgezeichnet worden war und dadurch in Kontakt mit Achenbach kam, war fasziniert von der Idee, dass das Material aus dem See kommt und sichtbar wird. „Ich finde die Idee toll, wöchentlich etwas zu machen. So kommt eine gewisse Kontinuität in die Sache“, sagt er. Bei Regen wird das Konzert einfach in die Scheune verlegt. „Es muss etwas sein, was sich künstlerisch mit der Umgebung verbindet“, erklärt Koll. Seine Vision: Das wöchentliche Konzert soll Menschen aus der ganzen Region nach Kaarst locken und so ein Anlaufpunkt nicht nur für Kulturinteressierte geschaffen werden: „Wir wollen den Menschen überregional zeigen, dass Kaarst nicht nur Provinz ist.“