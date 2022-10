Johanniter-Zentrum Kaarst : Mit dem Lastenrad durchs Quartier

Kaarst Das Johanniter-Zentrum in Kaarst konnte jetzt ein ungewöhnliches Gefährt in Betrieb nehmen – das über einmalige Teile aus Kaarst verfügt.

(nima) Das Johanniter-Zentrum Kaarst konnte am Donnerstag im Beisein von Bürgermeisterin Ursula Baum sein lang ersehntes Lastenfahrrad in Betrieb nehmen. Das ist schon ein schönes Stück „Mobil“, das für das von den Johannitern betriebene Quartiersprojekt Kaarst-Ost „Ober‘m Garten“ mit drei Häusern für insgesamt 16 Tagespflegeplätze bestimmt ist.

Im Juni 2021 wurde das Projekt eröffnet, nun ist ein gutes Jahr später das von Anfang an gewünschte Lastenfahrrad eingetroffen. Es ist das Basismodell einer diakonischen Arbeitswerkstatt in der Nähe von Stuttgart, die darüber hinaus vier weitere Modelle anbietet. In den Johanniter-Basisfarben Rot und Blau gestaltet, hat dieser ungewöhnliche Drahtesel einmalige Kaarster Teile: Kinder der Kita St. Maria Holzbüttgen hatten quasi Selbstporträts gezeichnet, die Andreas Schäfer von „Die Beschrifter“ aus Kaarst bearbeitet und auf dem Rad verewigt hat.