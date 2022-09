Zwischen Ikea Kaarst und Kaarster See : Regiobahn kündigt nächtliche Baumaßnahme an

Kaarst Die Regiobahn GmbH hat angekündigt, ab dem 9. Oktober nachts auf der Strecke zwischen den Haltepunkten Ikea Kaarst und Kaarster See eine Baumaßnahme durchzuführen. Welche Arbeiten anfallen und wie lange sie dauern sollen.

Da die Arbeiten nicht unter Betrieb ausgeführt werden können, ist die Regiobahn GmbH nach eigenen Angaben gezwungen, diese in der Zeit von 21 Uhr bis 5 Uhr durchzuführen. Der Umschlagplatz mit Containern für den Alt- und Neuschotter befindet sich neben dem Bahnsteiggleis am Kaarster Bahnhof. Von dort aus werden die Materialien mit einem Zweiwegebagger mit angehängter Lore an die entsprechenden Stellen verteilt. Die Arbeiten werden ab dem 9. Oktober jeweils in den Nächten von Sonntag auf Montag, Montag auf Dienstag, Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag stattfinden. Die Regiobahn sei bemüht, die Arbeiten bis Ende Oktober abgeschlossen zu haben.

Für die Arbeiten sei bereits eine Ausnahmegenehmigung durch das Amt für Umweltschutz erteilt worden, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die betroffenen Anwohner seien per Handzettel über die Baumaßnahme informiert worden. In den betroffenen Nächten werde für die S28 von 21 Uhr bis 1 Uhr ein Schienenersatzverkehr durch die Regiobahn Fahrbetriebsgesellschaft zwischen Ikea Kaarst und Kaarster See eingerichtet. Durch die Arbeiten werde es leider zu Lärmbelästigungen rund um den Kaarster Bahnhof sowie im Bereich des Haltepunktes Kaarst Mitte/Holzbüttgen und der Bahnhöfe Ikea Kaarst und Kaarster See kommen, heißt es. Die Regiobahn GmbH sei bemüht, diese auf ein Minimum zu beschränken und die Baumaßnahme schnellstmöglich abzuschließen.