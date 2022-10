Einsatz in Kaarst : Zwei Personen bei Brand leicht verletzt

Kaarst Bei einem Brand an der Alten Heerstraße wurden am Mittwoch zwei Menschen verletzt. Um kurz vor 15 Uhr war das Feuer unter Kontrolle.

(jasi) Die Kaarster Feuerwehr musste am Mittwoch zu einem Brand an der Alten Heerstraße ausrücken. Auf dem Balkon in der achten Etage eines Mehrfamilienhauses war ein Feuer ausgebrochen. Die Flammen griffen auch auf das Wohnzimmer und die Küche über. Nach Angaben der Feuerwehr hatten sich die Bewohner beim Eintreffen der Kräfte bereits selbst in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr löschte von einer Drehleiter aus außen und auch von innen. Zwei Personen – neben einem Bewohner auch ein Feuerwehrmann – wurden leicht verletzt. Um 14.50 Uhr meldete die Feuerwehr, den Brand unter Kontrolle zu haben. Im Anschluss begannen die Nachlöscharbeiten sowie die Kontrolle der Wohnungen in den anderen Etagen.